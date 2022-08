She-Hulk: Tim Roth stuzzica i fan sul suo ritorno ed elogia Tatiana Maslany e Mark Ruffalo

She-Hulk: Attorney at Law arriverà presto su Disney+ e riporterà nel MCU Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/Abominio, che tornerà nel franchise dopo aver debuttato in The Incredible Hulk e aver avuto un breve cameo in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli l'anno scorso.

In una recente intervista con Forbes, Roth ha discusso di come la cultura dei progetti sui supereroi sia cambiata da L'incredibile Hulk del 2008 e ha anche elogiato l'attrice di Jennifer Walters/She-Hulk Tatiana Maslany e l'attore di Bruce Banner/Hulk Mark Ruffalo.

"È reale come ora. Quando abbiamo iniziato, era piuttosto insolito. Era pre-Iron Man, e quei Robert Downey Jr. e Jon Favreau hanno cambiato tutto. Per me, quello che stavamo facendo sembrava un indie ad alto budget. Cercare di dare vita a quel tipo di mondo era bello e folle. Ancora una volta, è stato uno di quei film che ho fatto per i miei figli perché pensavo che si sarebbero divertiti a scuola perché erano molto più giovani. Tornando, non sapevo cosa aspettarmi. Tatiana Maslany è incredibile, e She-Hulk è una commedia, ed è dannatamente brava nelle commedie ma, per essere onesti, è carina, abbastanza brava in tutto. Quando Mark Ruffalo si è presentato per fare le sue cose in cui ero coinvolto, ho visto i due interagire, così ho subito realizzato e mi sono detto: "Oh, è quello che stiamo facendo. Oh, ok", e poi ho capito cosa fare. E 'stato molto divertente."

A Roth è stato anche chiesto della novità di recitare insieme alla seconda incarnazione di Hulk e ha poi parlato della sua chimica fuori dal set con Ruffalo.

"Sì, ero tipo, 'Sei cambiato'", ha rivelato Roth con una risata. "È un po' divertente. Eravamo abituati a stare in giro tra una ripresa e l'altra e ci siamo divertiti. Rispetto moltissimo Mark come attore, anche in quelle circostanze bizzarre e meravigliose, è un tesoro".

La serie di nove episodi vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil e di Benedict Wong nei panni di Wong. L' uscita di She-Hulk, che è stata posticipata, è prevista per il prossimo 18 agosto.