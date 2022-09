She-Hulk: Titania devasta New York in un nuovo video postato sui social

Siamo ormai entrati nel vivo della prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law con un quinto episodio in uscita questa settimana ed una quarta puntata che, come vi abbiamo confermato nella nostra recensione, ha mantenuto quella leggerezza e spensieratezza oramai divenute tipiche della serie Disney.

Sul web corrono notizie, aggiornamenti e piccoli spoiler sui probabili sviluppi delle prossime puntate di She-Hulk e questa volta è stata proprio l'attrice Jameela Jamil ad offrire ai fan qualche anticipazione sul suo personaggio. Titania, che è apparsa solo nell'episodio pilota finora, irrompe come un fulmine a ciel sereno nei brevi video postati dalla stessa attrice sui suoi profili social.

Questa settimana potremo quindi rivedere nuovamente Jennifer Walters alle prese con una delle sue rivali più longeve: Mary MacPherran. Dalle parole dell'attrice a ScreenRant scopriamo una Titania, inseguita dai paparazzi, rappresenterà un vero e proprio "fastidio" per Jen: "Titania si distingue perché penso che sia la più fastidiosa di tutte. Penso che non abbia quasi bisogno di usare la sua forza; potrebbe semplicemente infastidirti a morte. E credo che questo sia un superpotere che non abbiamo sfruttato abbastanza. È anche molto affascinante. Mi piace il fatto che sia un po' formosa e mi piace il fatto che non sia assolutamente consapevole di sé. È completamente inconsapevole e così, così strana. Vedremo".

Occhi puntati, quindi, sulla prossima puntata di She-Hulk e se volete entrare un po' di più nel mondo creato da Jessica Gao, potete scoprire insieme a noi tutto quello che vi siete persi (forse) dei primi tre episodi della serie.