She-Hulk, tornerà anche la Tracksuit Mafia? Ecco l'indizio sulla gang di Hawkeye

She-Hulk sarà un'assoluta novità per l'MCU, questo ormai lo abbiamo capito da diverso tempo ma, ciò che più stupisce è che, questa serie sembra pronta a riunire per la prima volta (cross-over esclusi) un gran numero di personaggi provenienti dal mondo dei fumetti e non solo, Tracksuit Mafia compresa.

La gang di New York City nota per il suo tipico abbigliamento sportivo è stata già vista in Hawkeye e ora, potrebbe tornare anche nella nuova serie targata Disney+ con protagonista Tatiana Maslany. Un utente di Reddit ha infatti notato che nell'ultimo trailer di She-Hulk, in particolare nella scena della diretta social, c'è un utente che chiamato TrkSuit22 che scrive: "She-Hulk è davvero hot, Bro".

Questo sembra essere solo l'ultimo dei numerosi easter egg in arrivo con Jennifer Walters, visto che i fan più attenti del Marvel Cinematic Universe hanno anche scovato un riferimento a Ghost Rider in She-Hulk. La produttrice Jessica Gao aveva già anticipato che lo show dedicato alla cugina di Bruce Banner sarebbe stato così sorprendente ma, non potevamo immaginare che così tanti personaggi si sarebbero ritrovati insieme sotto lo "stesso tetto".

She-Hulk debutterà su Disney+ il prossimo 17 agosto e tra i ritorni già annunciati c'è anche quello di Tim Roth nei panni di Abominio. Curiosi di vedere questa serie? Ditecelo nei commenti.