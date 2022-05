She-Hulk: nel trailer è nascosto un piccolo easter egg su Venom? I fan ne sono certi!

Da quanto è approdato online il primo trailer di She Hulk, si sono verificate le reazioni più diverse: tra chi ha apprezzato il tono della narrazione, a tratti da commedia rosa, e chi invece non ha potuto digerire il livello della computer grafica, giudicato insufficiente. Ma nelle ultime ore, i fan avrebbero scovato un easter egg su Venom!

Sappiamo già dopo la visione di Spider-Man: No Way Home che per un breve momento il Venom di Tom Hardy è stato catapultato nel Marvel Cinematic Universe a causa dell'incantesimo mal riuscito di Doctor Strange ma invece che intervenire in azione ha preferito passare il tempo a sbronzarsi per poi sparire a fatti compiuti, non prima però di aver lasciato dietro di sé un piccolo "ricordo".

E' noto l'impegno con cui i fan dei Marvel Studios riescono a fare i collegamenti più disparati e impensabili aggrappandosi anche a una singola immagine ed è proprio quello che è successo nelle ultime ore. Proprio un'immagine dal trailer di She-Hulk ha destato la curiosità di più di un appassionato. In una scena vediamo Hulk e la cugina She-Hulk brindare insieme in un bar, che a detta dei fan potrebbe essere esattamente lo stesso in cui si trovava Eddie Brock durante gli eventi di Spider-Man: No Way Home.

Naturalmente, non c'è motivo per cui non possa trattarsi dello stesso bar, e potrebbe benissimo essere così, ma questo non significa che ci saranno riferimenti al personaggio di Venom. D'altra parte, se la scena di She-Hulk in questione dovesse svolgersi nello stesso luogo e lo stesso barista dovesse fare un'apparizione inaspettata, potrebbe essere comunque una bella sorpresa.

Come sappiamo She-Hulk: Attorney at Law segue il personaggio di Jennifer Walters, 30enne che porta avanti la sua complicata carriera da avvocatessa mentre deve imparare a gestire i suoi poteri da Hulk. She-Hulk esordirà il 17 agosto 2022 su Disney+. Avete già visto il trailer parodia con Ally McBeal?