She Hulk, un trailer da record: superati Moon Knight, WandaVision e perfino Loki!

Il primo trailer di She Hulk pubblicato nei giorni scorsi ha colto di sorpresa i fan del Marvel Cinematic Universe, e forse anche per questo motivo è riuscito nell'impresa di totalizzare dei numeri di prim'ordine in termini di visualizzazioni.

Più nello specifico, She-Hulk ha siglato il secondo miglior debutto di sempre per un trailer di un progetto Marvel Cinematic Universe distribuito da Disney Plus, superando rivali del calibro di WandaVision, Loki, Hawkeye, What If...?, Moon Knight e Ms. Marvel con la bellezza di 78 milioni di visualizzazioni durante il suo primo giorno online. Solo il trailer di un'altra serie tv Marvel Studios è riuscito a fare di meglio, quello di The Falcon and the Winter Soldier, che rimane imbattuto al primo posto: il filmato promozionale della serie con gli amatissimi Anthony Mackie e Sebastian Stan appare irraggiungibile con un totale di 125 milioni di visualizzazioni in 24 ore, una cifra raggiunta anche grazie alla spinta del palinsesto del Super Bowl.

She-Hulk: Attorney at Law seguirà l'avvocato trentenne Jennifer Walters (interpretata da Tatiana Maslany di Orphan Black), cugina di Bruce Banner, mentre si destreggia tra il lavoro e la vita privata, aspetti della sua quotidianità entrambi complicati dal fatto a volte si trasforma in una Hulk alta quasi tre metri. La serie, composta da nove episodi, include nel cast anche Mark Ruffalo, che riprende il ruolo di Bruce Banner/Hulk, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Benedict Wong nella parte dello Stregone Supremo Wong, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry, Jameela Jamil e Tim Roth, che torna nei panni di Emil Blonsky/Abominio.

La serie uscirà dal 17 agosto solo su Disney Plus. Per altri approfondimenti, sapete che alcuni fan sono convinti che nel trailer di She Hulk è nascosto Daredevil...nei panni di Frog Man!?