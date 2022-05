She-Hulk: nel trailer della serie Marvel c'è anche Daredevil e nessuno se n'è accorto?

Sono ore concitate per i fan del Marvel Cinematic Universe: dopo la pubblicazione del il trailer di She Hulk, infatti, è arrivato anche l' annuncio ufficiale della nuova serie di Daredevil, che sarà sviluppata dai Marvel Studios per Disney Plus.

Ma, secondo una teoria, i due nuovi annunci Marvel sono molto più connessi di quanto si possa pensare, dato che Daredevil potrebbe essere stato nascosto nel trailer di She-Hulk! Ma andiamo con ordine.

Come saprete, da mesi si mormora di una possibile comparsa di Daredevil e/o Matt Murdock in 'alcuni' dei nove episodi della prima stagione di She-Hulk, considerato che la cugina di Bruce Banner, Jennifer Walters, essendo anche lei un avvocato di New York è a tutti gli effetti una collega del Diavolo di Hell's Kitchen. Tuttavia, stando alla divertentissima scoperta di un fan, la Marvel potrebbe aver organizzato un grandissimo scherzo ai fan di Daredevil: come evidenziato nel post in calce all'articolo, infatti, il trailer di She Hulk include la partecipazione di Frog Man, un villain di terza categoria nei fumetti Marvel, che però in passato è stato anche il travestimento di Matt Murdock!

Che i creatori della serie abbiano deciso di sfoggiare la loro conoscenza enciclopedica dei fumetti Marvel per mettere in scena una citazione così elaborata? Certamente, in base a quanto anticipato dal trailer, una trama così assurda come il travestimento di Daredevil in Frog Man calzerebbe a pennello con i toni irriverenti dello show, che il comunicato stampa di Disney non a caso ha definito come 'una serie comedy'. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

She-Hulk debutterà su Disney Plus dal 17 agosto.