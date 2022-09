She-Hulk, il twerk con Megan Thee Stallion è già virale: ecco com'è stato girato!

La regista di She-Hulk: Attorney at Law, Kat Coiro, ha rivelato come la serie abbia sia riuscita a ottenere in un cameo la guest star Megan Thee Stallion e cosa ha portato la rapper a girare la scena di twerking con la Gigantessa di Giada che nel frattempo è già diventata virale tra il popolo della rete. Ecco com'è nata tutta la sequenza.

In un'intervista a TVLine, Coiro ha spiegato che stavano cercando "una donna famosa, bella e di successo" per il terzo episodio. "Jameela [Jamil, che interpreta Titania] conosceva Megan per aver lavorato insieme a [HBO Max] Legendary, e ce l'ha proposta. Ci siamo detti: 'Non dirlo se non è vero! Non prenderci in giro con questo!", ha detto Coiro.

La regista ha anche aggiunto che Megan Thee Stallion che fa twerking con She-Hulk è stata "aggiunta alla sceneggiatura il giorno stesso, perché Tatiana [Maslany] era davvero eccitata. È la più grande fan di Megan Thee Stallion al mondo e noi abbiamo pensato: 'Dobbiamo darle qualcosa', così hanno messo insieme questa scena di ballo".

Megan Thee Stallion ha interpretato una versione fittizia di se stessa in She-Hulk, apparendo prima durante il processo per frode e poi tornando per la scena post-credits dell'episodio in cui, oltre a diventare l'ultima cliente di She-Hulk, insegna alla Gigantessa di Giada come fare twerk. La scena ha lasciato i fan della Marvel a bocca aperta, ma molti sono stati anche pronti a dichiararla una delle migliori scene post-credits della storia del MCU.

Maslany ha definito il lavoro con Megan Thee Stallion "un sogno che si avvera" e "uno dei miei momenti più belli sul set, di qualsiasi cosa abbia mai fatto. Tremavo ed ero nervosa, poi è partita la musica e ho pensato: "Sono in un video musicale di Megan Thee Stallion!"". Anche se She-Hulk è un personaggio in CGI, Coiro ha rivelato che la Maslany ha fatto twerking "al 100%" in quella scena.

A proposito del terzo episodio, avete visto il cameo a sorpresa in She Hulk? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!