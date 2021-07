She-Hulk: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla serie Disney+

Le riprese di She-Hulk sono in corso ad Atlanta e pian pianino iniziano ad emergere i primi particolari su questa serie dedicata a Jennifer Waters, la cugina di Hulk interpretata dalla star di Orphan Black Tatiana Maslany.

Per il momento non abbiamo ancora molte informazioni a riguardo, eccetto alcune foto di Mark Ruffalo sul set di She-Hulk. Settimane fa si discuteva della possibilità che il figlio di Hulk, Skaar, potesse fare il suo debutto live-action nella serie. Abbiamo poi avuto la conferma ufficiale che Jameela Jamil interpreterà la supercriminale Titania.

Gli ultimi rapporti sembrano far riferimento anche alla Wrecking Crew, una squadra composta da quattro supercriminali conosciuti come Bulldozer, Piledriver, Thunderball e Wrecker. Hanno fatto la loro prima apparizione in The Defenders #17 nel 1974. Nei fumetti, Dirk Garthwaite, il futuro Wrecker, è stato scambiato per Loki e ha acquisito poteri mistici dopo aver ottenuto un oggetto incantato dalla regina dei Norn Karnilla. Quando questo oggetto è stato colpito da fulmine, anche i suoi amici che lo avevano impugnato hanno ottenuto le loro abilità. Non è chiaro quali membri appariranno, poiché il roster dei fumetti è cambiato nel corso degli anni.

Resta da capire come tutti questi personaggi verranno amalgamati nella storia di She-Hulk e se la serie Disney+ riuscirà ad ottenere lo stesso successo di quelle che la hanno preceduta.