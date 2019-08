She-Hulk: vediamo come la serie potrà collegarsi al MCU

Al recente D23 sono state presentate alcune nuove serie dai Marvel Studios che sbarcheranno in futuro all'interno della piattaforma streaming Disney +. Tra di esse è presente She-Hulk, con protagonista il personaggio diJennifer Walters. Scopriamo in quale modo potrà collegarsi con il macrocosmo del Marvel Cinematic Universe.

L'annuncio delle nuove serie Marvel/Disney ha scatenato l'entusiasmo dei fan di She-Hulk, a cui è seguito anche il benvenuto di Mark Ruffalo allo show che avrà come protagonista la cugina del celebre Bruce Banner. Ma se le serie TV WandaVision, What-If, The Falcon e The Winter Soldier, Loki e Hawkeye potranno contare sulla presenza di personaggi già perfettamente inseriti all'interno del MCU, con altri prodotti come Ms. Marvel, Moon Knight e, appunto, She-Hulk la situazione è più complicata perché bisognerà trovare un collegamento narrativo partendo quasi da zero.

Vediamo in che modo il personaggio di Jennifer Walters potrà fare il suo ingresso all'interno di questo vasto universo immaginario, riportando alcune teorie avanzate dal portale HNentertainment:

La nostra protagonista svolge la professione di avvocatessa e ciò potrebbe già far pensare a un suo coinvolgimento quando i supereroi sono coinvolti in battaglie legali. Oppure il suo personaggio potrebbe darci l'opportunità di vedere quale eroe o villain potrà essere trattenuto nella super prigione controllata da Thaddeus Ross: The Raft. Jennifer potrebbe rappresentare una sorta di via di mezzo tra i super criminali e il mondo esterno.

Pensando poi a un futuro inserimento de I fantastici quattro, la serie potrebbe presentarsi anche come una sorte di ponte narrativo per introdurre personaggi come Victor von Doom, Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm e Johnny Storm. Questo potrebbe accadere in quanto Jennifer in passato ha fatto parte del famoso team.

Ultima ipotesi: Jennifer Walters in aiuto degli abitanti di Nuova Asgard. Dopo gli ultimi avvenimenti a a cui abbiamo assistito all'interno del MCU, sappiamo che Valkyrie (Tessa Thompson) sta cercando di dare nuovamente stabilità e tranquillità agli asgardiani rimasti in vita. Jennifer, in questo contesto, potrebbe risultare una preziosa risorsa nell'ipotesi di attacco da parte di un nemico.

Cosa ne pensate di queste ipotesi sulla serie TV di She-Hulk? Fatecelo sapere sotto nei commenti. Vi ricordiamo infine che non è stata ancora resa pubblica una data d'uscita per la serie.