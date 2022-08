She-Hulk, vedremo ancora Bruce Banner su Sakaar? Risponde Mark Ruffalo

Da ieri su Disney+ è disponibile il secondo episodio di She-Hulk, intitolato Super Giurisprudenza, e in queste ore si è tornato a parlare di World War Hulk. Nella trama del fumetto Hulk viene esiliato sul pianeta Sakaar, laddove diverrà gladiatore e poi re. Lo stesso pianeta in cui Hulk (Mark Ruffalo) finisce dopo Age of Ultron.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su She-Hulk: Attorney at Law. La domanda che si pongono i fan ora è questa, alla luce di quanto visto nel secondo episodio: rivedremo ancora Hulk su Sakaar?

"Non lo so" ha risposto Ruffalo a Variety "Sicuramente [l'episodio] lo suggerisce. Ci sono state alcune conversazioni su ciò che è successo nei due anni in cui Hulk ha abbandonato Avengers. E poi c'è l'emergere di Smart Hulk, su cui non è mai stata data una risposta completa. [...] È davvero una parte interessante della storia di Banner e della storia di Hulk".

Nel secondo episodio di She-Hulk, Smart Hulk lascia la Terra, dopo che l'astronave è giunta sul pianeta causando l'incidente di sua cugina Jennifer Walters e trasformandola in She-Hulk.



E cosa ne pensa la showrunner su World War Hulk? Ricordiamo che nei fumetti di World War Hulk, il ritorno di Hulk è ancora più agguerrito che mai con il nome di Worldbreaker, impegnato a combattere contro gli eroi più potenti della Terra insieme ad un esercito di gladiatori intergalattici chiamato Warbound. Mark Ruffalo è convinto che il viaggio a Sakaar sia utile per far sì che Bruce Banner e Hulk possano trovar pace l'uno con l'altro. Voi cosa ne pensate?



Per saperne di più sulla serie del Marvel Cinematic Universe leggete la recensione dell'episodio 2 di She-Hulk.