She-Hulk, un nuovo video mostra come Jennifer ottiene i poteri da Bruce Banner!

Una nuova featurette di She-Hulk: Attorney at Law diffusa in esclusiva da ET mostra come Jennifer Walters abbia accidentalmente ottenuto i suoi poteri da Bruce Banner, diventando proprio come il cugino, un mostro verde dalla forza eccezionale.

Sebbene la clip in questione affronti piuttosto brevemente questo momento tanto cruciale della serie, possiamo vedere come il personaggio interpretato da Tatiana Maslany inizia a cambiare i suoi connotati per via dell'assunzione accidentale del sangue di Hulk. Le sue braccia iniziano a riempirsi di vene verdi fino a diventare essa stessa un grosso conglomerato del colore tipico del celebre Avenger dalla forza incontrollabile.

Dal trailer di She-Hulk diffuso al Comic-Con di San Diego, questo momento così importante per la vita della nuova eroina del Marvel Cinematic Universe era passato totalmente inosservato. Nei fumetti, la trasformazione di Jennifer Walters avviene in maniera assai meno casuale infatti, l'avvocato necessita di un'urgente trasfusione di sangue che, le viene donato proprio da suo cugino Bruce Banner e questo, le conferisce le medesime sembianze di Hulk. Sappiamo però che a differenza del personaggio interpretato da Mark Ruffalo, la sua versione femminile dovrebbe essere in grado di controllare in maniera del tutto ottimale le sue straordinarie capacità. Staremo a vedere se anche in questo show le cose andranno nello stesso modo.

Per ora, le differenze con i fumetti di She-Hulk sembrano essere assai evidenti. La serie si distaccherà totalmente dalla sua fonte di ispirazione proveniente dalla carta stampata? Staremo a vedere.