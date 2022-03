She-Hulk, il video di un provino è l'indizio di un nuovo personaggio? I dettagli

L'attore Tom Archdeacon è protagonista di un video pubblicato da Cosmic Circus ma poi rimosso che potrebbe aver anticipato l'ingresso in She-Hulk di un nuovo personaggio. Il video è quello di un provino di Archdeacon e il suo personaggio parla con due avvocatesse, fornendo alcune info interessanti.

Secondo quanto riferito nella clip, il personaggio di Archdeacon afferma di essere immortale e in genere termina le relazioni uccidendosi prima di rigenerarsi e ricominciare da capo. Interpreterà un mutante?



Nella immagine a cui si può accedere tramite l'articolo si vede una donna infastidita da qualcosa legato a quella che sembra essere una trama sentimentale.

E ciò combacerebbe con quanto dichiarato dalla regista Kat Coiro, che ha febbraio ha svelato che She-Hulk avrà una trama romantica, con un avvocato tra i personaggi principali; un mix di humor e amore. Jennifer Walters (Tatiana Maslany) è cugina di Bruce Banner ed è specializzata in casi che coinvolgono la comunità di supereroi.



In ogni caso non ci sono ancora conferme sul personaggio di Tom Archdeacon e si aspettano quindi diverse novità, anche in relazione alla data d'uscita dello show, che attualmente non è stata ancora ufficializzata.

She-Hulk sarà composta da 10 episodi.



Nelle scorse settimane si è parlato anche di un ritorno di Howard il Papero. Nel cast della serie la protagonista sarà Tatiana Maslany, nel ruolo di Jennifer Walters/She-Hulk, con Tim Roth nel ruolo di Abominio.