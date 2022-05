She-Hulk: in un video vediamo il trailer montato nello stile dei titoli di Ally McBeal

Il trailer di She-Hulk è arrivato solo qualche giorno fa, e ha già superato i record di visualizzazioni registrati dalle precedenti serie del MCU. In molti si chiedono come verrà gestita la narrazione da un punto di vista tonale, un fan ha adesso immaginato in un video She-Hulk sul genere di Ally McBeal.

Per chi non la conoscesse, Ally McBeal è una delle commedie legali più conosciute di sempre, grande esempio dunque del genere. Nel video precedentemente citato, condiviso dallo YouTuber David Johns, vediamo alcune scene di She-Hulk montate nello stile dei titoli di testa di Ally McBeal. Un esperimento che risulta decisamente riuscito, ma che probabilmente ci allontana molto da ciò che vedremo sui nostri schermi del nuovo show Marvel.

Come sappiamo She-Hulk: Attorney at Law segue il personaggio di Jennifer Walters, 30enne che porta avanti la sua complicata carriera da avvocatessa mentre deve imparare a gestire i suoi poteri da Hulk. La serie, che avrà come protagonista Tatiana Maslany, sarà composta da nove episodi, e vedrà tra le sue fila diversi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth che interpreterà Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Con loro ci saranno anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.