She-Hulk, il villain dell'ultimo episodio prepara Punisher e Blade!

Con i suoi casi legali da seguire per conto di super e villain, Jennifer Walters sta permettendo a She-Hulk di introdurre tutta una serie di personaggi che torneranno cruciali, nel prossimo futuro MCU. Soprattutto in funzione dei titoli più chiacchierati: nell'ultimo episodio gettato il gancio per Punisher e Blade.

Si assommano le delusioni da parte di una fetta di spettatori all’indomani della buona accoglienza di debutto, causa un progressivo calo nel corso degli episodi e quella principale ispirazione a Thor Ragnarok con cui la regista credeva forse di fare un complimento alla serie con Tatiana Maslany. Non è così, quantomeno non agli occhi del grande pubblico MCU. Il pregio continua a essere, anche se spesso in modo frettoloso e sbrigativo, tutta una serie di camei e nuovi debutti. Ovviamente, per chi non dovesse aver visto tutti gli episodi distribuiti, segnaliamo che seguono spoiler.

Jessica Gao è arrivata addirittura a commentare l’ipotesi di un cameo di Spider Man, offrendo anche una risposta. Ma se ci atteniamo a quanto visto nell’ultimo episodio, che si è concentrato soprattutto sull’Abominio di Tim Roth, il nostro uomo su cui puntare i soldi è Saraceno. Nella serie ci viene presentato come qualcuno che pensa di essere un vampiro, ma nei fumetti è effettivamente uno dei primissimi vampiri sulla Terra, sopravvissuto con successo fino all'era moderna. Pertanto, è considerato un membro del gruppo di vampiri estremamente longevi conosciuti come l'Antico, insieme a Nosferatu, Verdelet, Boy, Marsden e Lamia.

Questo crea ovviamente un gancio diretto con Blade, cacciatore di vampiri che vedremo interpretato da Mahershala Ali. Ma in realtà, Saraceno è anche uno dei villain ricorrenti di The Punisher all’interno dei fumetti. E considerata la presenza, in questa serie, del Daredevil di Charlie Cox, la speranza è che questo prepari il ritorno anche per Jon Bernthal e il suo Frank Castle. Voi lo vorreste già vedere in questa serie, se fosse possibile? Ditecelo nei commenti!