She Hulk, Wolverine esiste già nel MCU? Il clamoroso easter-egg fa impazzire i fan!

La seconda puntata di She-Hulk, intitolata 'Super giurisprudenza', è disponibile da oggi su Disney Plus e le sorprese come al solito non mancano: oltre alla battuta su Edward Norton e L incredibile Hulk, infatti, nell'episodio è presente un grosso riferimento a Wolverine.

Nel corso di una particolare sequenza, dopo che Jennifer viene licenziata per via della causa persa in tribunale, la protagonista di Tatiana Maslany inizia a guardarsi intorno alla ricerca di potenziali nuove opportunità di lavoro: ad un certo punto, scorrendo distrattamente il display del suo laptop, sotto il logo di quella che sembrerebbe essere una pubblicità di scarpe griffate Iron Man si può intravedere il titolo di una notizia che sembra fare riferimento a Wolverine. Come potete vedere anche nel post in calce all'articolo, che fornisce un preciso fermoimmagine del titolo in questione, si può chiaramente leggere: "Uomo combatte con artigli di metallo in una rissa da bar". Il riferimento all'iconico mutante canadese dotato di lame di adamantio è già di per sé abbastanza preciso, senza contare la passione di Logan per le risse nei pub.

Al momento della stesura di questo articolo, i Marvel Studios non hanno ancora sollevato il velo che nasconde il reboot degli X-Men attualmente in lavorazione, dunque è probabile che l'easter-egg dedicato a Wolverine sia stato inserito per 'divertimento' e che non abbia secondi fini narrativi. Certo è che con il MCU tutto è possibile, quindi rimanete sintonizzati per ogni aggiornamento!

