She-Hulk: Wong, lo Stregone Supremo, ha mentito in favore di Abominio?

Il terzo episodio di She-Hulk: Attorneys at Law uscito il 1 settembre sulla piattaforma streaming Disney+ è stato ricco di sorprese, rivelazioni e camei. Particolare attenzione ha però attirato su di sé Wong con le sue dichiarazioni sull' ex villain Emil Blonsky.

"Il popolo contro Emil Blonsky" è il titolo del terzo episodio della serie Marvel che vede Jennifer Walters impegnata nel processo sulla libertà vigilata di Emil Blonsky alias Abominio (interpretato da Tim Roth). Dinanzi la commissione viene chiamato a testimoniare lo Stregone Supremo Wong, ma non tutti sono convinti della sincerità delle sue affermazioni.

L' insegnante, nonché fedele amico di Doctor Strange, sostiene di aver convinto l'ex criminale a lasciare la sua cella perché aveva bisogno di un degno avversario da combattere, come previsto dal suo addestramento per diventare, appunto, lo Stregone Supremo. Se per molti questa potrebbe rappresentare una spiegazione del tutto convincente, che metterebbe la parole fine alla questione, per altri Wong non ha fatto altro che mentire, una piccola bugia bianca.

Molti fan sono convinti che Blonsky sia stato fatto effettivamente uscire di prigione diverse volte dallo stesso Wong e che ciò sia stato fatto con il solo altruistico scopo di aiutare la conversione di Abominio: "Credo che sia stato Wong a farlo uscire di prigione più di una volta. Molto più di una volta" - "Wong sta chiaramente contribuendo a riabilitare Emil. La storia del degno avversario era una bugia" si legge sui vari social.

Forse i prossimi episodi approfondiranno un po' di più l'inaspettata collaborazione tra Wong e Abominio, visto che i trailer hanno già confermato che Tim Roth e Benedict Wong torneranno per il quarto episodio, uno dei migliori secondo Jessica Gao, creatrice della serie.