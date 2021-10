She-Hulk: anche Zeb Wells tra gli sceneggiatori della serie Disney+

Le riprese di She-Hulk dovrebbero essere già terminate e i fan non vedono l'ora di scoprire come Tatiana Maslany, ex star di Orphan Black, si comporterà nei panni di Jennifer Walters, l'avvocato che ha ottenuto i suoi poteri in seguito a una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner.

Non è un mistero che She-Hulk sarà una legal comedy dai toni molto leggeri e con una comicità del tutto al di fuori degli schemi del Marvel Cinematic Universe e pare, che per scrivere la serie al meglio, sia stata coinvolto addirittura come sceneggiatore Zeb Wells, il celebre fumettista statunitense che ha collaborato anche alla stesura di The Amazing Spider-Man, New Mutants e Marvel's Hellions. Wells ha già precedenti esperienze nel mondo delle serie tv avendo lavorato anche alla realizzazione di Robot Chicken e SuperMansion.

Il cast di She-Hulk includerà tra gli altri anche Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk, Jameela Jamil come Titania, Tim Roth come Abominio e Josh Segarra e Renee Elise Goldsberry in ruoli che per il momento sono ancora sconosciuti. La regia della serie è stata invece affidata a Kat Coiro (C'è sempre il sole a Philadelphia, Brooklyn Nine-Nine) e Anu Valia (Never Have I Ever, A.P. Bio).

