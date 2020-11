She-Hullk: ecco quali personaggi potremmo vedere nella serie Marvel

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ci aprirà a nuove ed importanti storie, inclusa quella di She-Hulk. La celebre cugina di Bruce Banner dovrebbe debuttare su Disney+ nel corso del prossimo anno anche se Tatiana Maslany ha smentito il suo coinvolgimento.

In molti si domandano chi potrebbe entrare a far parte del cast, e un nuovo rapporto di The Illuminerdi ci parla di cinque richieste di casting per ruoli aggiuntivi, che alludono ai personaggi che ruoteranno attorno alla vita di Jennifer Walters / She-Hulk. Sono richiesti due soggetti che andranno ad interpretare i genitori di Jen, che dovrebbero essere entrambi sulla sessantina. É poi richiesto un uomo di circa 20-30 anni di qualsiasi etnia, che dovrebbe interpretare un collega della protagonista, che è descritto come "dolce, serio e bello alla maniera di John Krasinski".

Illuminerdi ci informa poi che sono aperti i casting per la migliore amica di Jen, che ha il nome in codice Suzie e idealmente avrebbe circa 30 anni e dovrebbe essere un personaggio comico. Secondo quanto riferito, il ruolo è tendente alle attrici asiatico-americane. Infine si ricerca un'altra donna sulla trentina, che è elencata con il nome in codice di Lucy e apparirà in cinque dei dieci episodi. Lucy è descritta come "un'affascinante influencer sui social media, alla Kardashian con un lato oscuro", e teoricamente sarebbe uno dei personaggi più importanti introdotti nella serie. Cosa vi aspettate da questa serie? Fatecelo sapere nei commenti.