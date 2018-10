She-Ra and the Princesses of Power: primo trailer per la serie animata targata DreamWorks

DreamWorks TV ha diffuso in rete il trailer di She-Ra and the Princesses of Power, serie animata che ripropone l'eroina con un taglio moderno per una nuova generazione di giovani fan. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Lo show segue le vicende di un'orfana di nome Adora che trova un manufatto, una spada molto antica, che le permette di trasformarsi in un'eroina, la mitica principessa She-Ra. Nel corso del suo viaggio troverà una famiglia nelle guerriere della Ribellione, un gruppo di principesse con poteri magici che combattono per sconfiggere il male.

Nel cast vocale troviamo Aimee Carrero nei panni di Adora/She-Ra, Karen Fukuhara (Suicide Squad) in quelli di Glimmer, AJ Michalka (The Goldbergs) nel ruolo di Catra, Marcus Scribner (black-ish) come Bow, Reshma Shetty (Royal Pains) come Angella, Lorraine Toussaint (Orange is the New Black) come Shadow Weaver, Keston John (The Good Place) come Hordak, Lauren Ash (Superstore) come Scorpia, Christine Woods (Hello Ladies) come Entrapta, Genesis Rodriguez (Time After Time) come Perfuma, Jordan Fisher (Grease Live!) come Seahawk, Vella Lovell (Crazy Ex-Girlfriend) come Mermista, Merit Leighton (Katie and Alexa) come Frosta, Sandra Oh (Killing Eve) come Castaspella, e Krystal Joy Brown (Motown: The Musical) nei panni di Netossa.

Lo show è sviluppato dall'autore e produttore esecutivo Noelle Stevenson e dal produttore esecutivo Clark Austen. Stevenson ha descritto la serie animata come un progetto "epico, seriale, di azione e avventura, fantasy e sci-fi".

She-Ra and the Princesses of Power debutterà su Netflix il 16 novembre.