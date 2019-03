She-Ra e le Principesse del Potere 2: nel nuovo poster Adora vs. Catra

She-Ra e le Principesse del Potere sta per tornare con la seconda stagione di messa in onda su Netflix e ora il gigante dello streaming ha pubblicato una nuova locandina.

Netflix ha pubblicato il poster ufficiale dell'attesissima seconda stagione di She-Ra e le Principesse del Potere, in collaborazione con la DreamWorks Animation. In questa locandina l'eroina principale, Adora, se la vede con la sua ex migliore amica, Catra. La serie animata tornerà il prossimo 26 aprile sul servizio di streaming digitale.

Il poster è stato pubblicato da Vital Thrills e quel che sappiamo della seconda stagione di She-Ra e le Principesse del Potere è ben poco. Di sicuro la narrazione proseguirà la storia iniziata nel corso delle tredici puntate della stagione uno, che è piaciuta molto sia al pubblico che alla critica non solo per le immagini e i disegni, ma anche per l'inclusione di personaggi LGBTQ; inoltre, come molti di quelli che l'hanno vista potranno confermare, in questa serie animata è molto forte anche la crescita personale dei personaggi e anche questo ha contribuito a far diventare il prodotto un ottimo successo per Netflix. Date quindi pure uno sguardo al poster e diteci cosa ne pensate nei commenti.