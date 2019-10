She-Ra e le Principesse del Potere: annunciata la data di uscita della quarta stagione

Vi abbiamo mostrato un nuovo nemico di She-Ra e le Principesse del Potere, nel frattempo Netflix ha annunciato che la serie è stata rinnovata per una quarta stagione, svelando inoltre la data di uscita e i nomi degli interpreti principali.

In un panel durante il famoso New York Comic-Con, la casa di animazione DreamWorks Animation ha sorpreso i fan dello show, rivelando che le puntate inedite di She-Ra saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 5 novembre. La stagione sarà composta da 13 episodi, durante i quali assisteremo all'ascesa della Regina Glimmer per la Ribellione e di Catra come leader dell'Orda. Gli avversari della Ribellione continuano ad avanzare, mentre iniziano a crearsi delle fratture nel gruppo a difesa di Etheria. Una scoperta sorprendente riguardo il mondo stesso porterà Adora a rimettere tutto in discussione.

Nelle puntate inedite gli appassionati potranno vedere dei nuovi design per alcuni personaggi, mentre è stato confermato un episodio in stile musical. Inoltre in calce alla notizia trovate il primo trailer della quarta stagione. Tra le voci più famose ci saranno Reshma Shetty l'attrice presente in Orange is the New Black Lorraine Toussaint e Keston John di The Good Place. Inoltre durante la terza stagione Geena Davis si è unita al cast di She-Ra e le Principesse del Potere.