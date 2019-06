She-Ra e le Principesse del Potere: Netflix pubblica il poster della terza stagione

Netflix ha pubblicato un poster di She-Ra e le Principesse del Potere, la serie animata prodotta da DreamWorks che ad agosto arriverà con una terza stagione all'interno del catalogo della piattaforma digitale.

L'immagine resa pubblica dal colosso dello streaming mostra la protagonista, Adora, con in mano la celebre spada magica capace di trasformarla appunto in She-Ra, la principessa del potere. Dietro di lei è possibile notare l'immagine di una figura astratta, mentre nella parte superiore del poster si può leggere la data della premiere della terza stagione: 2 agosto.

She-Ra e le Principesse del Potere è un reboot della serie animata She-Ra, la principessa del potere, trasmessa originariamente dal 1985 al 1987, e a sua volta spin-off dell'altrettanto famosa serie cult degli anni '80, He-Man e i dominatori dell'universo, prodotta nel 1983 per affiancare la linea di action figure della casa produttrice di giocattoli Mattel.

La storia della nuova serie vede protagonista la giovane Adora, che dopo aver impugnato una spada magica decide di affrontare e sconfiggere il potente e malvagio Hordak e la sua orda.

Per gli appassionati della serie, farà inoltre piacere sapere che l'attrice Geena Davis sarà in She-Ra, prestando la propria voce al personaggio di Huntara, il leader carismatico del gruppo dei Crimson Waste, che accetterà di collaborare con la protagonista. Mentre la produttrice esecutiva Noelle Stevenson ha dichiarato alcuni mesi fa che He-Man non comparirà in She-Ra.