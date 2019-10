She-Ra e le Principesse del Potere: Hordak Prime nel trailer della quarta stagione

DreamWorks ha pubblicato il trailer della quarta stagione di She-Ra e le Principesse del Potere, il reboot della nota serie animata She-Ra: Princess of Power andata in onda durante gli anni '80. All'interno del video è presente anche lo storico villain Hordak.

Dopo l'annuncio della data d'uscita della quarta stagione a cui pochi giorni fa si sono unite anche le dichiarazioni del cast di She-Ra, ecco arrivare l'atteso trailer della nuova stagione, che riprenderà gli eventi di quella precedente dove abbiamo assistito alla scomparsa di Angella e, sopratutto, all'arrivo di Hordak Prime dopo che Catra ha attivato il portale.

Nel trailer pubblicato da DreamWorks all'interno del proprio canale su YouTube, è presente la seguente descrizione:

"Dopo l'eroico sacrificio della regina Angella, è il momento per Glimmer di prendere il trono. Ma il suo regno come regina ha inizio durante il periodo più caotico in Etheria. Con l'arrivo dell'orda di Prime, le principesse iniziano ad avere difficoltà e un'arma segreta finisce nelle mani di Catra".

Il video è caratterizzato da un tono epico ma allo stesso tempo non manca anche uno stile più leggero e ironico che caratterizza la serie fin dalle stagioni precedenti. I personaggi di Hordak e Catra sono impegnati per cercare di trovare un modo per sconfiggere le principesse, in un susseguirsi scene in cui si alternano scontri tra le due fazioni.

She-Ra e le Principesse del Potere sarà disponibile a partire dal prossimo 5 novembre all'interno della piattaforma streaming di Netflix.