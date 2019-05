She-Ra e le Principesse del Potere: svelata la data di uscita della Stagione 3

Arrivano grandi novità per tutti i fan di She-Ra e le Principesse del Potere: oltre ad annunciare un nuovo membro per il cast della serie animata, Netflix ha finalmente svelato la data di uscita della Stagione 3 sulla piattaforma streaming!

She-Ra e le Principesse del Potere debutterà per tutti gli abbonati a Netflix il prossimo 2 agosto, come ha confermato l'esecutive producer Noelle Stevenson durante il Bentonville Film Festival, tenutosi in queste ore.

Apprendiamo, inoltre, che Geena Davis si unisce al cast della season 3: l'attrice darà voce a un personaggio di nome Huntara, che giungerà in aiuto di Adora, Glimmer e Bow durante una certa missione. Nella serie originale degli anni Ottanta, Huntera era un membro della razza appartenente al pianeta Silax, ed era rinomata per le sue abilità nella caccia. Sebbene fosse votata a combattere il male, Huntara fu poi reclutata da Hordak per catturare She-Ra, dipingendola con una serie di ingiurie come una malfattrice.

Sarà interessante notare se anche nella serie odierna Huntara avrà lo stesso ruolo che aveva nel prodotto classico. Non ci resta che aspettare il 2 agosto, data in cui She-Ra Stagione 3 debutterà su Netflix.