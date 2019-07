She-Ra e le Principesse del Potere: svelato un nuovo nemico

La terza stagione di She-Ra e le Principesse del Potere è in arrivo nei prossimi giorni su Netflix e, dopo l'annuncio della partecipazione dell'attrice premio Oscar Geena Davis, la DreamWorks Animation ha pubblicato un breve video decicato al personaggio di Catra, in cui compare anche un nuovo nemico:Tung Lashor.

Nel video compaiono Catra e Scorpia che si trovano faccia a faccia con Tung Lashor, personaggio che è al comando di una delle bande più potenti del regno. Gli appassionati del mondo dei Masters of the universe senz'altro lo riconosceranno, dato che il membro degli Snake Men è una figura già comparsa in passato nella serie canon.

La creatrice della serie reboot su She-Ra, Noelle Stevenson aveva già anticipato l'arrivo di personaggi appartenenti alla serie classica dei Masters, e aveva avvisato di "stare all'erta. Ci sono novità all'orizzonte".

In più, si è dichiarata davvero colpita dalla ricezione che ha avuto la serie: "È fantastico vedere il feedback e l'entusiasmo ricevuti. Penso che sia davvero bello, soprattutto quando vedi persone che rispondono positivamente a quello che abbiano fatto e l'apprezzano e vedi che vengono colpiti nel modo in cui speravamo sarebbe successo".

Noelle è consapevole che aver attuato dei cambi rispetto alla serie originale comporta dei rischi, ma ritiene anche che "è davvero gratificante" osservare i riscontri positivi che vanno a validare le scelte compiute.



La terza stagione di She-Ra e le Principesse del Potere andrà in onda il 2 agosto, come rivelato da Netflix.