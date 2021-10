Ed Sheeran: 'ho il Codiv, non sto benissimo', la confessione da Fazio

Nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri sera, Ed Sheeran ha confessato a Fabio Fazio di aver contratto il Covid. Il cantautore per tale motivo non ha potuto prendere parte di persona alla puntata del programma di Rai 3, e si è collegato dal Regno Unito.

"Sono positivo al Covid-19, in verità non sto benissimo. L’ho scoperto stamattina, devo stare molto, molto attento e devo stare in quarantena con mia figlia” ha affermato Ed Sheeran, il quale ha invitato tutti a prendere le precauzioni del caso in quanto ha contratto il Coronavirus pur essendo vaccinato.

"Pensate se non lo fossi stato, sono imbarazzato e sto malissimo per questo anche se non dovrei vergognarmi perché succede a migliaia di persone ogni giorno, ma è una cosa a cui dobbiamo stare davvero attenti" ha spiegato Ed Sheeran, che di recente è tornato in radio con il nuovo singolo. "Mia moglie non c’era e non è positiva, lei starà altrove, non vogliamo che stia male anche lei, le ho detto di farsi dei bei bagni, tornerà tra 10 giorni. Siamo positivi io e la bambina, staremo 10 giorni insieme da soli, è una cosa meravigliosa, non l’ho mai vista così a lungo, stavo due giorni e poi andavo via. Mia figlia e io stiamo bene insieme, il frigorifero è pieno e non facciamo altro che mangiare“ ha scherzato poco dopo.

Il cantante britannico ha manifestato e confidato a Fazio il suo amore verso il nostro paese, e si è detto rammaricato per non aver potuto essere presente in studio. Ora attenderà l'uscita del suo nuovo album, "=", in arrivo il 29 Ottobre, in quarantena.

