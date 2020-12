Il meglio di Sheldon Cooper: 3 scene esilaranti di The Big Bang Theory

Sheldon Cooper è quel personaggio di The Big Bang Theory che non è divertente per nessuno dei suoi amici, ma è esilarante per il pubblico. Raj, Leonard, Howard, Penny e Bernadette (Amy ama troppo Sheldon per dire che non è divertente) non si preoccupano dei modi egoistici di Sheldon, quindi nessuno dei suoi momenti divertenti viene trovato comico.

L'asciutto senso dell'umorismo e l'ingenuità di Sheldon rendono anche difficile per i suoi amici sapere quando sta scherzando. Per aiutare tutti intorno a lui a comprendere la sua ironia, ha iniziato a dire "Bazinga!" per far sapere alla gente quando stava scherzando. Il fatto che lui dica "Bazinga" è la stessa cosa di dire "sto scherzando", ma con un tocco alla Sheldon.

Uno dei momenti più divertenti si è visto prima che Howard e Bernadette si sposassero, quando i ragazzi organizzarono una notte di addio al celibato per Howard. Per prepararsi al turbolento addio al celibato, Sheldon aveva una lista di battute maleducate rivolte allo sposo. Incredibilmente, Sheldon inizia a bere bevande alcoliche, rendendolo più sciocco del solito. Quando è stato il turno di Raj di tenere un discorso per Howard, ha menzionato quella volta che Howard perse la verginità con sua cugina e la risposta di Sheldon fu tanto secca quanto divertente: un semplice e immediato Bazinga!

Un altro momento molto divertente è senz'altro quello che si assiste alla fine della relazione a distanza di Leonard e Priya, quando scopre che lei è andata a letto con il suo ex fidanzato. Mentre si lasciano su Skype, Leonard chiude lo schermo del computer ed emette un sospiro triste. Si era reso conto tristemente che la sua relazione era finita. Proprio mentre si alza dal divano, Sheldon esce da sotto i cuscini e dice "Rawr!" cosparso di vernice da zombi e continua con un classico "Bazinga! Adesso siamo pari".

Uno dei momenti più divertenti è quando Sheldon si tuffa dentro la piscina delle palline di plastica colorate dicendo "Bazinga!" mentre Leonard cerca di afferrarlo. In questo episodio, Sheldon era oberato di lavoro ed esausto. Per semplificare il suo problema, è andato in un luogo di gioco per bambini e si è buttato nella vasca delle palline. Una guardia di sicurezza ha chiamato Leonard per portarlo a casa, ma anche Leonard ha avuto difficoltà a cercare di afferrare Sheldon mentre si muoveva dentro e fuori dalla piscina delle palline. Un momento tanto divertente quanto enigmatico del carattere di Sheldon.

Sapevate che esiste una teoria secondo cui in The Big Bang Theory Sheldon non è davvero quel che sembra? Ecco a voi la folle idea.