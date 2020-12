Shemar Moore di Criminal Minds ha il Covid: 'Non il miglior Natale, ma mi riprenderò'

Non è stato un risveglio piacevole per Shamar Moore: l'attore famoso per il ruolo di Derek Morgan in Criminal Minds e per quello di Hondo in SWAT ha annunciato con un post su Instagram di aver contratto il Covid.

"Pensavo che fosse intossicazione alimentare. Brividi e dolori tutto il giorno oggi, ma riesco ancora a sentire gli odori e il gusto del cibo. Niente tosse o raffreddore. Mi sento bene, ora".

In attesa che il vaccino per il Covid faccia il suo effetto sulla popolazione mondiale, l'attore cinquantenne si è ritrovato a fare i conti con i primi sintomi e ha deciso di sottoporsi al tampone. Per fortuna al momento non ci sono conseguenze gravi per lui, per cui ha voluto rassicurare i fan.

"Devo accettare i risultati. Mi sento bene, ma devo essere responsabile! Il mio Natale e Capodanno non saranno chiaramente i migliori... ma neanche l'ultimo anno e mezzo è stato il migliore, ma staro bene! È un periodo duro per tutti, per il mondo, ma credo che il sole splenda anche oltre la pioggia! State al sicuro e apprezzate tutto ciò che avete. Vi voglio bene, indossate la mascherina".

Speriamo che il tutto si risolva nel minor tempo possibile per lui e che possa tornare al suo lavoro in tranquillità.