Sherlock, Amanda Abbington sul divorzio da Martin Freeman: 'Ha danneggiato i bambini'

La storia d'amore tra Amanda Abbington e Martin Freeman era cominciata molto prima che potessimo vedere la coppia recitare insieme in Sherlock: i due attori erano convolati a nozze nel 2000, ma qualche tempo fa hanno posto fine alla loro relazione con un divorzio che, secondo l'attrice, finirà per danneggiare inevitabilmente i loro figli.

"Sono sicura che causerà loro dei danni irreparabili e che finiranno in terapia per colpa mia e di Martin" ha dichiarato Abbington, che ha poi proseguito: "Spero di poter insegnare loro a parlarne, a capire che non c'è nulla di cui aver paura o di cui vergognarsi, anche quando ti ubriachi o fai uso di droghe, qualunque cosa sia, il posto in cui viviamo è un posto sicuro in cui poter dire qualunque cosa passi per la testa".

Riferendosi a Martin Freeman, che qualche tempo fa aveva chiuso le porte alla quinta stagione di Sherlock, l'attrice ha poi aggiunto: "Questo è ciò che mi sto sforzando di fare ed è la stessa cosa per cui si sta impegnando Martin. Creare un posto in cui non ci sia bisogno di nascondere nulla". Tornando al celebre show BBC, intanto, al contrario del suo collega Benedict Cumberbatch si era detto possibilista su una quinta stagione di Sherlock.