Sherlock, quale attrice per una versione femminile? Tutti i nomi pensati dai creatori

I creatori della serie Sherlock, Mark Gatiss e Steven Moffat, hanno svelato i nomi di alcune attrici che vorrebbero papabili a interpretare la versione femminile del celebre investigatore di Baker Street. Per celebrare i dieci anni dello show BBC con Benedict Cumberbatch, i due creatori hanno risposto ad alcune domande dei fan.

La più interessante riguarda una versione femminile di Sherlock e i nomi delle attrici che potrebbero interpretarla:"Ce ne sono parecchie. Mi piace l'idea di Michelle Gomez" ha dichiarato Moffat, prima che Mark Gatiss citasse Phoebe Waller-Bridge.

Tra le opzioni di Moffat anche Olivia Colman (nel cast di Fleabag con Waller-Bridge), mentre la produttrice Sue Vertue ha citato Jodie Comer di Killing Eve.



Steven Moffat ha spiegato quanto sarebbe semplice creare una versione femminile del personaggio senza cambiare molto:"Penso che potremmo sederci qui e tirar fuori un sacco di nomi di donne-Sherlock Holmes. Penso che quel ruolo diventerebbe femminile molto facilmente. Non penso occorra cambiare molto. Cambiano i pronomi e non deve cambiare nemmeno il nome. Sherlock Holmes potrebbe essere piuttosto facilmente una donna".

Se trovare una Sherlock donna non sembra essere un grande problema gli autori si sono fermati all'ipotetica versione femminile di John Watson:"Sai a cosa mi sono bloccato? Chi è John Watson da donna? Trovo che sia leggermente più complicato pensare a quel tipo di performance".

Su Everyeye trovate un approfondimento sulla possibilità di vedere una quinta stagione di Sherlock e un approfondimento sugli attori che hanno interpretato Sherlock Holmes.