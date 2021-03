Sherlock, Benedict Cumberbatch sulla quinta stagione: 'Mai dire mai'

I numerosi fan della serie della BBC sono ansiosi di scoprire dettagli riguardo la quinta stagione di Sherlock, ecco gli ultimi commenti condivisi da Benedict Cumberbatch, famoso interprete del protagonista

L'attore ha discusso dello show con i giornalisti di Collider, in particolare ha detto la sua riguardo una possibile quinta stagione della serie di successo incentrata sul famoso detective. Ecco i suoi commenti: "Sono la persona meno adatta a cui chiedere, perché ovviamente non direi mai di no. Ma non so niente, inoltre sono molto occupato in questo momento e come me lo è anche Martin Freeman e tutte le persone più importanti della produzione. Quindi, chi lo sa? Magari si farà un giorno se la sceneggiatura sarà convincente, uso questa parola perché magari sarà un film e non una serie TV. Chi lo sa? Comunque per adesso non si fa niente".

L'ultima stagione ad essere andata in onda è stata la quarta nel 2017, per questo i numerosi fan dello show sono ansiosi di scoprire quando continueranno le avventure dei due personaggi interpretati da Martin Freeman e Benedict Cumberbatch. Se non lo avete ancora letto, vi segnaliamo un nostro speciale dedicato alla quinta stagione di Sherlock dove discutiamo della necessità o meno di una nuova parte delle vicende dei due protagonisti.