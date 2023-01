Sherlock 5: il creatore implora Benedict Cumberbarch e Martin Freeman di tornare!

Probabilmente, tutti gli spettatori di Sherlock hanno sperato almeno una volta di poter rivedere per un'ultima avventura Benedict Cumberbatch e Martin Freeman nei panni dell'investigatore privato più famoso del mondo e del suo iconico assistente.

La quarta stagione della fortunata serie della BBC è andata in onda nel 2017 e da quel momento si è più e più volte parlato del futuro dello show, che per forza di cosa non potrebbe però proseguire senza le due star.

Infatti, i numerosi impegni di Cumberbatch e Freeman non permetterebbero ai due di potersi dedicare alla serie e a ricordarlo per l'ennesima volta è stato il co-creatore di Sherlock, Steven Moffat, durante un'apparizione al programma mattutino della BBC Today.

"Stanno facendo cose più grandi e migliori ma, Martin e Benedict, 'Per favore, tornate?'", ha dichiarato scherzando Moffat, che ha continuato: "Inizierei a scrivere Sherlock [Stagione 5] anche domani".

Nonostante il finale aperto della quarta stagione di Sherlock, non sappiamo quindi se dei nuovi episodi vedranno mai la luce. Moffatt ha costantemente espresso il suo interesse per lo show, confermando che anche Gatiss e la produttrice Sue Vertue salirebbero a bordo. Ma come tutti ben sapete, il punto critico rimane la limitata disponibilità di Cumberbatch e Freeman. Staremo a vedere.

E voi cosa ne pensate? Ditecelo qui sotto nei commenti! Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento su Sherlock.