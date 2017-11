Sherlock e Doctor Who: le due serie si incontreranno mai? Forse no, ma...

sarebbe potuto accadere in passato, probabilmente. Un tweet della regista, che ha diretto degli episodi di entrambe le serie, ha dato adito a speculazioni: il Dottore interpretato daè immortalato sul set di Sherlock!

E' una foto del dietro le quinte che risale a un anno fa e che riguarda lo spinoff di Doctor Who, intitolato Class che, però, non ha mai avuto luce verde. Il set era lo stesso di Sherlock e il cast si è divertito un po' facendo foto simpatiche. La regista l'ha postata adesso proprio per evitare speculazioni ma sono tante le persone che avrebbero, forse, voluto un "incrocio" tra le due serie.

Cosa che, comunque, è abbastanza difficile che si realizzi ora, non solo perché la quarta stagione di Sherlock sembrava essere l'ultima (e se ne facessero una quinta, non accadrebbe prima di molto tempo visti gli impegni degli attori coinvolti, in primis Benedict Cumberbatch), ma anche perché il veterano di Doctor Who, Steve Moffat, lascerà la serie dopo lo speciale natalizio di quest'anno, intitolato "Twice Upon a Time", in cui si vedrà il primo Dottore, quello interpretato anni fa da David Bradley e il dodicesimo di Peter Capaldi, che si fonderanno nel tredicesimo Dottore, o meglio, Dottoressa, interpretata da Jodie Whittaker.

Quindi, per quanto affascinante sarebbe potuta apparire la questione, probabilmente non vedremo mai Wholock nella realtà ma cogliamo comunque l'occasione per chiedervi: vi sarebbe piaciuto un crossover? E se sì, come lo avreste sviluppato? Ditecelo nei commenti!