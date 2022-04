Sherlock Holmes, in arrivo due serie su HBO Max! Robert Downey Jr. ci sarà?

Sono passati un po' di anni dall'ultima apparizione dello Sherlock Holmes di Robert Downey Jr.: l'interpretazione data da Guy Ritchie al leggendario personaggio ideato da Arthur Conan Doyle ha fatto la sua ultima comparsa sul grande schermo nel 2011 in occasione di Gioco di Ombre, ma qualcosa di grosso sembra essere in arrivo in tal senso.

Nel giorno successivo al 57esimo compleanno di Robert Downey Jr., infatti, dalle parti di HBO Max è partita una voce capace di far sognare i fan del detective interpretato dall'ex-star di Iron Man: pare, infatti, che siano in lavorazione ben due serie spin-off incentrate sullo Sherlock Holmes rivisitato da Guy Ritchie nei primi (e finora unici) due film del franchise!

Al momento non siamo ancora in grado di comunicarvi ulteriori dettagli sull'operazione: quel che è certo è che, trattandosi non di una, ma di ben due serie TV, l'intenzione piuttosto evidente sembra essere quella di creare una sorta di universo espanso dedicato alla rivisitazione del personaggio di Arthur Conan Doyle.

Non è ancora chiaro, inoltre, se ci siano speranze di rivedere Robert Downey Jr. nei panni del personaggio interpretato nel 2009 e nel 2011: siamo piuttosto sicuri, comunque, che HBO stia facendo più di un tentativo in tal senso (l'attore, d'altronde, sembra essere comunque coinvolto come produttore). Noi, comunque, restiamo in prima linea in attesa di novità.