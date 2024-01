Sherlock Holmes è morto: arriva Watson, la serie tv spin-off

Mentre i fan di Sherlock si aspettavano magari l'annuncio di una nuova stagione del drama della BBC, la CBS ha spiazzato tutti e ha ordinato una serie drammatica che vedrà Morris Chestnut nei panni dell'iconico Dr. John Watson, personaggio letterario creato da Arthur Conan Doyle e noto per essere la spalla del maestro detective Sherlock Holmes.

Lo show, intitolato Watson, è una storia contemporanea ambientata un anno dopo la morte di Holmes per mano della sua arcinemesi Moriarty. Secondo la sinossi ufficiale, lo show vedrà "il dottor John Watson (Chestnut) riprendere la sua carriera medica come capo di una clinica dedicata al trattamento di malattie rare. Ma la vecchia vita di Watson non è finita: Moriarty e Watson scriveranno il loro capitolo di una storia che ha affascinato il pubblico per più di un secolo".

Craig Sweeny ha creato la serie e sarà showrunner e produttore esecutivo. Chestnut sarà produttore esecutivo oltre che protagonista. Shäron Moalem MD, PhD, e Aaron Kaplan e Brian Morewitz per Kapital Entertainment sono anche produttori esecutivi. Larry Teng sarà produttore esecutivo e regista del primo episodio. I CBS Studios produrranno il tutto e Sweeny e Teng sono attualmente sotto contratto generale presso i CBS Studios.

"Siamo entusiasti di mettere al centro di questa serie un personaggio così amato del mondo di Sherlock Holmes e di vederlo portato in vita da Morris Chestnut in una rivisitazione fresca e inaspettata dell'immortale dottore", ha dichiarato Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment. "L'audace nuova visione di Craig Sweeny per il complesso dottor Watson intreccia abilmente una ricca narrazione di personaggi con misteri medici che vi metteranno a dura prova".

Questa sarà la seconda serie basata sui personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle ad andare in onda sulla CBS negli ultimi anni. In precedenza la rete aveva trasmesso la serie Elementary, con Jonny Lee Miller nel ruolo di Sherlock Holmes e Lucy Liu in quello della dottoressa Joan Watson. Sweeny è stato sceneggiatore e produttore esecutivo di quella serie, andata in onda per sette stagioni.

Ricordiamo anche che Warner Bros stava anche sviluppando due spin-off di Sherlock Holmes per HBO Max, in collaborazione con Robert Downey Jr., ma non abbiamo più avuto aggiornamenti in merito.

Watson dovrebbe andare in onda nella stagione televisiva 2024-2025.