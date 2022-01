Sherlock: La serie BBC con Benedict Cumberbatch sbarca su Prime Video

A circa un anno dalla notizia della cancellazione di Sherlock dal catalogo Netflix, riceviamo nuove informazioni riguardo la distribuzione dell'amata serie BBC basata sui romanzi e racconti di Sir Arthur Conan Doyle, con protagonista Benedict Cumberbatch nei panni del leggendario detective di Baker Street.

Infatti, nonostante siano passati circa 5 anni dal finale della quarta stagione, la popolarità della serie non sembra essere minimamente calata, come dimostrato anche dalle continue richieste dei fan di una nuova stagione. A proposito, sentite come si è espresso Benedict Cumberbatch riguardo Sherlock 5.



Comunque, gli studi della BBC hanno annunciato una serie di nuovi contatti legati alla proprietà dei diritti di streaming di Sherlock nel mondo. In particolare, Prime Video ha acquisito i diritti globali non esclusivi di tutte e quattro le stagioni di Sherlock per i servizi SVOD(Subscription Video on Demand). Da tale accordo sono però esclusi gli Stati Uniti, Cina e Australia. Inoltre, la BBC si è anche accordata con Tencent Video per la distribuzione della serie in Cina, mentre in Giappone il canale AXN Mystery di Sony si è garantito la licenza esclusiva per Pay TV.

Dunque, stando alle ultime informazioni, Sherlock dovrebbe arrivare su Prime Video anche in Italia, anche se non sappiamo dirvi di preciso quando, non essendo ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali in tal merito. Infine, vi segnaliamo che, al momento, in Italia Sherlock è disponibile all'acquisto su CHILI.