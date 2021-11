Sherlock, ci sarà la stagione 5? La parola a Benedict Cumberbatch

A più di quattro anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio, il mondo si domanda ancora se sia necessaria una stagione 5 di Sherlock, la serie targata BBC dedicata all'iconico investigatore nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle e in una recente intervista ha voluto dire la sua Benedict Cumberbatch, l'amato protagonista dello show.

L'inquilino del celebre appartamento 221B di Baker Street ha voluto precisare che sebbene non ci siano ancora piani per una stagione 5 di Sherlock, sarebbe pronto a vestire ancora una volta i panni dello scaltro detective, qualora si venissero a creare le giuste condizioni per la creazione di nuovi episodi.

"Non posso dire nulla con certezza. Non ho ancora nulla tra le mani. Come sempre, continuo a dire che tutto è possibile, basta solo creare le condizioni giuste per il ritorno del personaggio. Sai, mi piace molto come personaggio...è solo che devono venirsi a creare le giuste circostanze e penso che forse sia troppo presto ora, sai non mi sembra il momento giusto per rivederlo all'opera. Penso che, per quanto sia meraviglioso, ha avuto il suo momento. Ma questo non vuol dire che non ci saranno per lui altre opportunità in futuro. Io sono sempre aperto ad un suo ritorno".

Queste parole fanno eco alle dichiarazioni di Benedict Cumberbatch su Sherlock 5 dei mesi scorsi. L'attore infatti da tempo sottolinea che sarebbe ben lieto di tornare ma solo se venisse creata una nuova stagione davvero eccezionale e non qualcosa di estremamente banale che potrebbe finire con l'annoiare i fan. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.