Shining Vale 2: i poster parodia dei film horror cult sono davvero stupendi

La serie con Courtney Cox tra i suoi protagonisti, Shining Vale è stata rinnovata per una seconda stagione più di un anno fa e solo oggi sono stati condivisi alcuni simpatici character poster della nuova stagione che omaggiano e parodizzano alcuni celebri film horror, tra i quali ovviamente anche quello citato nel titolo, lo Shining di Kubrick.

Nelle ultime ore, infatti, STARZ ha pubblicato una serie di character poster, molti dei quali sono tributi diretti a film horror iconici. Da Shining a Cujo, da L'esorcista a Donnie Darko, alcuni poster sono immediatamente riconoscibili per ciò che omaggiano, mentre altri sono un po' più discreti. La nuova stagione di Shining Vale debutterà su STARZ il 13 ottobre. In Italia la serie è attualmente inedita.

Il trailer, isterico e agghiacciante, illustra le ripercussioni dopo l'emozionante cliffhanger della prima stagione di Shining Vale, quando Pat (Courteney Cox) è finita in un ospedale psichiatrico per aver tentato di uccidere la sua famiglia con un'ascia. Pat (Cox) è stata sottoposta a una lunga terapia di elettroshock e quando torna a casa incontra una donna misteriosa che le presenta una serie di antichi rimedi usati per "curare" le donne dalla depressione, tra cui le apocrife Maschere del sorriso. La seconda stagione esplora cosa c'è in serbo per la famiglia Phelps, che continua a essere perseguitata dai fantasmi, mentre Pat lotta per convivere con la malattia mentale in una famiglia distrutta, combattendo contro i demoni interni... ed esterni.

Oltre a Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino, Shining Vale è interpretato anche da Gus Birney (Dickinson), Merrin Dungey (Big Little Lies, The Resident) e Dylan Gage (PEN15) e vede la partecipazione delle candidate agli Emmy Award Judith Light (Poker Face), Allison Tolman (Gaslit, Why Women Kill) e l'iconica Sherilyn Fenn di Twin Peaks.

Shining Vale è prodotta esecutivamente da Jeff Astrof (Trial and Error) di Other Shoe Productions, Sharon Horgan e Clelia Mountford (Bad Sisters, Motherland) di Merman, Aaron Kaplan (The Chi, The Neighborhood) e Melanie Frankel di Kapital Entertainment. Courteney Cox è anche produttrice. La serie è co-creata da Astrof e Horgan. La serie è prodotta da Warner Bros. Television e Lionsgate Television in associazione con Other Shoe Productions, Merman e Kapital Entertainment.