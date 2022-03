Shining Girls, il trailer ufficiale della serie thriller con Elizabeth Moss

"I ricordi sono fragili": con questa frase prende il via il trailer della nuova serie thriller Shining Girls, in cui Elizabeth Moss interpreta l'archivista Kirby Mazrachi, una donna che ha subito una brutale aggressione che non si è del tutto lasciata alle spalle.

Quando Kirby scopre che un recente omicidio sembra essere collegato proprio all'aggressione che ha subito anni prima, inizierà a indagare insieme all’esperto giornalista Dan Velazquez (interpretato da Wagner Moura), cercando di comprendere il suo presente in continua evoluzione e di fare i conti con la scoperta di un passato misterioso che accomuna le storie di molte donne in diversi decenni.

Ispirata all'omonimo romanzo bestseller di Lauren Beukes, la serie in 8 puntate debutterà il 29 aprile con i primi tre episodi in streaming su Apple TV+, seguiti da appuntamenti settimanali.

Insieme a Moss e Moura, fanno parte del cast anche Jamie Bell, Phillipa Soo e Amy Brenneman. Elizabeth Moss ha anche diretto alcuni degli episodi di Shining Girls ed è produttrice esecutiva della serie insieme alla showrunner Silka Luisa e all'autrice del romanzo. La serie è prodotta dalla Appian Way fondata da Leonardo Di Caprio e da MRC Television.

Nell'attesa del debutto di Shining Girls, possiamo recuperare le uscite Apple TV+ di marzo, tra cui la serie WeCrashed con Jared Leto e Anne Hathaway, che racconta la vera parabola di una brillante start-up caduta in disgrazia e della coppia che l'ha fondata.