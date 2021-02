Shining, JJ Abrams continua i lavori sulla serie Overlook: parla HBO!

Quasi un anno fa è stato annunciato Overlook, spin-off di Shining in lavorazione in casa HBO sotto la guida di JJ Abrams, produttore prolifico e regista di Star Wars.

L'annuncio fa parte di un accordo generale della compagnia di produzione di Abrams, la Bad Robot, con WarnerMedia, accordo che porterà Abrams a sviluppare diversi progetti per il servizio di streaming HBO Max, incluso un adattamento del franchise di Justice League Dark della DC Comics, un dramma poliziesco ambientato negli anni '70 intitolato Duster e ovviamente Overlook, uno spinoff ambientato nel celebre hotel di Stephen King.

Nel corso dei mesi non sono arrivati ​​altri importanti aggiornamenti sul progetto, ma in una nuova, lunga intervista con Entertainment Weekly, il Chief Content Officer di HBO e HBO Max Casey Bloys ha rivelato che la serie è viva e vegeta: "Non abbiamo ancora visto nulla, ma sono molto entusiasta. Il team sembrano molto deciso e felice, ma al momento non ho nessun aggiornamento a parte il fatto che in casa Bad Robot stanno lavorando alacremente."

In precedenza era stato riferito che Overlook presenterà alcuni personaggi iconici di Shining di Stanley Kubrick ed esplorerà le storie non raccontate e terrificanti del più famoso hotel infestato della narrativa americana. Gli sceneggiatori di Castle Rock, Dustin Thomason e Scott Brown (il precedente lavoro di Bad Robot su una proprietà di Stephen King) scriveranno e produrranno il dramma in 10 episodi.