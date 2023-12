Shining Vale, Starz ha cancellato la serie con Courteney Cox dopo due stagioni

A pochi giorni dalla diffusione del finale della seconda stagione, Starz ha deciso di cancellare Shining Vale, la serie che ha visto protagonista la star di Friends Courteney Cox, che quindi non farà ritorno con nuovi episodi. Tuttavia, il co-creatore Jeff Astrof ha iniziato a scrivere una terza stagione e spera che la serie trovi un'altra casa.

Il finale della seconda stagione della comedy horror, prodotta dalla Warner Bros. TV, è andato in onda lo scorso 1° dicembre. Non solo la serie sarà tagliata dal network, ma le prime due stagioni saranno rimosse dal servizio di streaming alla fine dell'anno. Un insider ha riferito a Variety che "Shining Vale non ha trovato un pubblico sufficientemente ampio che giustificasse una continuazione".

Astrof ha condiviso la notizia via Instagram ieri, condividendo una foto del cast con la seguente didascalia: "Che gioia assoluta ho avuto lavorando a questo show. Non c'è stato un solo giorno negativo. Per favore, guardate la serie STARZ (che si è rivelata l'ultima) Shining Vale entro il 31 dicembre". I poster di Shining Vale 2 vedevano multiple parodie di film horror.

In una dichiarazione esclusiva rilasciata a Variety, Astrof ha detto: "Date tutte le notizie davvero strazianti che stanno accadendo nel mondo in questo momento, sarebbe inappropriato per me dire che ho il cuore spezzato per il fatto che Starz non abbia rinnovato 'Shining Vale' per una terza stagione. Tuttavia, non ho problemi a dire che sono distrutto e profondamente rattristato dalla notizia. Per gli attori, è passato un anno da quando abbiamo concluso la stagione, ma ho lavorato alla scrittura della terza stagione fino alla notizia arrivata la scorsa settimana".

L'autore ha poi ringraziato il cast e la troupe, insieme al co-creatore Horgan e a "tutte le incredibili scrittrici e registe che hanno contribuito a creare il tono unico dello show". Astrof ha concluso la dichiarazione con una nota personale: "Ok, forse ho il cuore spezzato - dannazione! Naturalmente, spero che un altro streamer acquisti lo show, perché abbiamo ancora molta storia da raccontare, e la terza stagione è già stata parzialmente scritta. In ogni caso, sono più che grato di aver potuto raccontare la saga dei Phelps in queste due stagioni".

La serie, creata da Astrof e Sharon Horgan, è incentrata su una famiglia che si trasferisce in una piccola città in una casa infestata da fantasmi, ma nessuno li vede, tranne la matriarca Pat, interpretata da Courteney Cox, almeno nella prima stagione.

Nel corso della seconda stagione, anche la figlia, interpretata da Gus Birney, inizia a vedere i fantasmi. Mira Sorvino, che nella prima stagione interpretava il fantasma Rosemary, nella seconda ha interpretato più personaggi. La serie vedeva nel cast anche Greg Kinnear, Judith Ligth e Merrin Dungey.