Shining Vale, il trailer della nuova serie comedy horror con Courteney Cox

E' in arrivo la nuova horror comedy di STARZ, Shining Vale, una serie creata da Jeff Astrof e Sharon Horgan che vede tra i componenti del cast Courteney Cox, passata alla storia per il ruolo di Monica in Friends, ma anche Greg Kinnear e il premio Oscar Mira Sorvino.

Shining Vale è la nuova serie di Starz in cui Courteney Cox è Patricia Phelps e Greg Kinnear è Terry: la coppia attraversa una fase difficile sia dal punto di vista professionale che nel proprio matrimonio, dopo il tradimento di lei. Per queste ragioni decideranno di trasferirsi da Brooklyn e portare con sé i figli adolescenti in una piccola città per dare un nuovo inizio alla loro vita.

Come vediamo nel trailer, Pat passa i suoi giorni nella villa d'epoca vittoriana e, lavorando all'atteso romanzo che dovrebbe seguire il suo primo bestseller, scopre che la casa è infestata da una presenza che potrebbe intralciare la sua carriera o spingerla ancora più in alto: si tratta di Rosemary, interpretata dal premio Oscar Mira Sorvino.

La serie, creata da Jeff Astrof e Sharon Horgan, debutterà il 6 marzo con i primi 2 episodi che andranno in onda su Starz e su StarzPlay. Nel cast anche Gus Birney, Merrin Dungey, Dylan Gage, Judith Light e Sherilyn Fenn.

Jeff Astrof e Sharon Horgan sono anche produttori esecutivi dello show, insieme a Clelia Mountford, Aaron Kaplan e Dana Honor. Shining Vale è prodotta da Warner Bros. Television e Lionsgate Television in collaborazione con Other Shoe Productions, Merman e Kapital Entertainment.

Per concludere, una piccola curiosità: nei mesi scorsi, proprio durante le riprese di Shining Vale, Courteney Cox aveva fatto una sorpresa ad alcuni fan della sitcom che l'ha resa celebre, facendo da guida sul set di Friends, distante pochi metri dal luogo in cui stava lavorando alla nuova horror comedy di Starz.