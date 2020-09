Shock al GF Vip! Fausto Leali definisce negro Enock Balotelli

Fausto Leali non smette di far parlare di se, dopo le parole su Mussolini, il cantante è finito nuovamente nella bufera per alcune affermazioni rivolte ad Enock Balotelli.

Leali ha nel corso di una discussione nella casa ha detto: "A lui niente applauso perché è ne*ro" riferendosi al fratello di Super Mario e ha poi tentato di spiegare il suo punto di vista sul razzismo affermando che la parola nero non può essere associata alla razza che si esprimerebbe con il termine "negro".

Nel video che potete vedere in allegato, si possono notare i volti sconcertati degli altri concorrenti mentre Enock Balotelli visibilmente imbarazzato da queste affermazioni tenta di chiarire la natura dell'offesa.

"Non devi usare quella parola. Se dici una cosa del genere vuol dire che lo pensi o che sei abituato a dirlo, noi ci battiamo per i diritti e questo non lo tollero. Se qualcuno per strada usa con me la parola negro io impazzisco. Non è un termine da usare, soprattutto qui. La gente ci guarda da casa e può pensare che sia normale usarlo. Non è così".

L'animato confronto è stato tempestivamente bloccato dalla contessa De Blanck che ha zittito Leali facendogli comprendere la clamorosa gaffe commessa dopo le parole sul fascismo. Quali saranno le conseguenze per il noto cantante dopo queste parole? Per scoprirlo non ci resta che attendere.