Shock al Tg1, morta una collaboratrice: l'annuncio arriva in diretta tv

Durante l'edizione delle 13 del Tg di Rai 1 è stato dato il tristissimo annuncio della scomparsa di Roberta Quaresima, giovane assistente ormai malata da molto tempo. La redazione si è stretta intorno alla famiglia di questa collaboratrice prematuramente scomparsa.

Nel corso del telegiornale Valentina Bisti che è riuscita a stento a trattenere le lacrime, ha ricordato la collega e soprattutto la sua incredibile forza d'animo: "Con la sua umanità e la sua bravura aveva reso migliore il lavoro di tutti noi ed è stata un esempio per il coraggio con il quale ha affrontato la malattia. La ricordiamo con tanto affetto e siamo vicini al dolore dei familiari".

Roberta Quaresima era impiegata come assistente direttore, un compito di grande responsabilità nelle redazione di una dei più grandi e seguiti telegiornali italiani. Nonostante la sua giovane età combatteva ormai da tempo con un male terribile che se l'è portata via lasciando tutti senza parole. Da sempre desiderosa di far parte del mondo del giornalismo, ha conseguito nel 2010 una laurea all’Università Sapienza di Roma con il massimo dei voti. Non si conoscono ulteriori particolari sul suo conto. Ciò che è certo è che da oggi in poi ci sarà un vuoto incolmabile nella redazione del Tg1.