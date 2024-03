Shogun, 5 motivi per cui dovreste vedere la serie del momento su Disney+

Ci ha messo poco tempo a conquistare pubblico e critica: Shogun ha già monopolizzato Disney+ e tantissimi amanti delle serie tv. Se per caso però vi servisse ancora una spinta per vederla abbiamo scelto cinque motivi per cui farlo assolutamente.

Partiamo dalla cura storica dei dettagli. Tutto il comparto scenografico e dei costumi di Shogun è ad altissimi livelli, capace di farti immergere alla perfezione nel Giappone feudale del 1600, fra location suggestive e abiti d'epoca.

I personaggi sono poi scritti in maniera eccellente, ognuno con le sue ragioni ma ognuno pieno di sfumature e zone grigie nelle quali lo spettatore si può immedesimare, tra convinzioni e contraddizioni.

Elemento cardine di Shogun è poi la lingua: vi raccontavamo l'importanza del cast giapponese di Shogun, perché gli showrunner hanno puntato tantissimo sulla traduzione come fulcro tematico della serie, nello scontro culturale tra Occidente e Oriente.

Abbiamo poi gli intrighi e le trame di palazzo, fra politica e ambizioni, con il senso dell'onore e della giustizia tipicamente giapponese che rende tutto affascinante.

Chiudiamo con la parte più cruda e violenta, tipica del Giappone feudale e dei samurai, su cui Shogun non lesina affatto, anzi, mostrandoci la realtà storica molto spesso fatta di sangue.

Vi abbiamo convinto oppure no? Guarderete la serie? Diteci la vostra nei commenti, se vi serve ancora un aiuto ecco il nostro first look di Shogun.

