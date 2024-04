Shogun, Anna Sawai: 'Ecco come Toranaga risponderà dopo lo scioccante episodio 9'

Dopo lo sconvolgente colpo di scena dell'episodio 8 di Shōgun, la puntata 9 dello show si è conclusa con un incredibile cliffhanger, commentato da una delle attrici protagoniste della serie: Anna Sawai. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler!

L'episodio dal titolo "Cielo Cremisi" è disponibile su Disney+ dal 16 aprile e, come dicevamo, si conclude con un enorme twist. Ricordiamo, ancora una volta, che seguiranno importanti anticipazioni sugli avvenimenti narrati dalla serie, che si trova oramai alle battute finali: l'uscita del decimo ed ultimo capitolo è prevista per il 24 aprile.

Inviata da Toranaga in missione ad Osaka, Mariko si trova faccia a faccia con Ishido e Lady Ochiba, disvelando finalmente il suo ruolo all'interno del piano orchestrato da Toranaga. Mariko e Blackthorne vengono messi alle strette, finché la protagonista non sceglie volontariamente il suo destino, ribadendo la fedeltà verso il suo signore. Sarà soltanto il prossimo episodio a fugare ogni dubbio su quale sia stata effettivamente la sorte di Mariko, per quanto essa appaia già piuttosto chiara. A suo tempo, Anna Sawai aveva già parlato dell'evoluzione del personaggio di Lady Mariko in Shōgun. Adesso, in un'intervista a ScreenRant, l'attrice commenta lo scenario suggerito dalla puntata numero 9, soffermandosi in particolare sulle ripercussioni che esso potrebbe avere sul personaggio di Toranaga.

"Non so se lui si aspetti che lei sia viva, davvero non lo so. Forse c'è stata una parte di Toranaga che si era detta 'se tutto andrà male, lei potrebbe morire'. Ma lui ha previsto tutto, ha analizzato qualsiasi tipo di scenario, e quindi non credo che una cosa del genere lo sorprenderebbe particolarmente. Penso che sì, lui continuerà a seguire il suo piano", ha detto l'attrice.

