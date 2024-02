Shogun, Anna Sawai: 'Girare questa serie non è stato come Monarch di Apple'

Manca sempre meno al debutto di Shogun, serie TV tratta dall'omonimo romanzo del 1975, scritto da James Clavell. Le lotte tra i signori feudali saranno aspre e sanguinarie e questo potevamo ben immaginarlo, con un miglioramento rispetto al cliché sulle storie giapponesi raccontate da Hollywood .

Ma se ad accompagnare scene tanto brutali c'è spesso un dietro le quinte molto, molto leggero per esorcizzare la pesantezza della sceneggiatura, questo non è il caso di Shogun come è stato raccontato dalla star della serie Anna Sawai: "Penso che il mio viaggio in Shōgun sia stato semplicemente molto, molto pesante - ha rivelato l'attrice a ComicBook.com - in Monarch (show Apple TV+ ndr.) mi divertivo così tanto, scherzavamo sempre e su Shōgun , non c'era molto da scherzare, non penso che fosse quel tipo di atmosfera. Ma onestamente, sai, la storia di Mariko è così potente che probabilmente avrei difficoltà a trovare un personaggio che la superi".

Lontano da Godzilla, dunque, Sawai si è confrontata con un personaggio più complesso e un ambiente più serioso, ma attraente allo stesso tempo: l'attrice interpreterà i panni di Lady Mariko, una donna dalle incredibilità abilità ma con legami familiari disonorevoli.

Shōgun che ha debuttato su Rotten Tomatoes con il 100% arriverà su Disney+ il prossimo 27 febbraio.