Shogun avrà una versione estesa? Parlano i montatori della serie!

Vi avevamo già dato 5 motivi per vedere Shogun e se la vostra decisione sarà quella di sedervi davanti a Disney+ e conoscere l'adattamento dell'omonimo romanzo di James Clavell in pochissimo tempo vorrete anche voi la versione estesa.

Sono tante, infatti, le scene tagliate durante il montaggio finale di Shogun: l'obiettivo della produzione era sintetizzare l'importante materiale riportato nelle pagine del romanzo di Clavell e tracciare uno sguardo ampio e preciso sulle lotte di potere nel Giappone feudale in 10 ore di show non era una sfida affatto facile. In qualche modo la magia è stata fatta e Shogun si conferma uno degli show più visti su Disney+: ma c'è la possibilità che venga rilasciata anche una versione estesa?

Per i montatori Maria Gonzales e Akia Miyake si tratta di una mossa altamente improbabile: "Onestamente non credo che nessuno abbia parlato di versioni estese - ha detto Gonzales a Comicbook. com - ma sarebbe davvero interessante. Parecchie scene sono state tagliate, sarebbe possibile creare una Extended Cut ma non credo che quelle versioni alternative vedranno mai la luce sebbene probabilmente i fan le avrebbero apprezzate".

Per Miyake il montaggio finale, inoltre, ha richiesto l'eliminazione di scene davvero belle svelando dunque come ci sia molto di non svelato in Shogun. La serie TV ha ottenuto un incredibile successo ma Shogun 2 non vedrà la luce e proprio l'allontanarsi della probabilità di un rinnovo potrebbe portare la produzione a rilasciare una versione estesa per rallegrare i fan dopo la fine di Shogun.

Su La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti di oggi.