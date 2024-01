Shogun, di cosa parla la serie Disney e da quale storia è tratta

Il Giappone feudale e una guerra civile che rischia di compromettere equilibri ormai collaudati: queste le premesse di Shogun, l'attesissima serie prodotta da FX e in arrivo su Disney+ a febbraio.

Adattamento del romanzo best-seller di James Clavill, Shogun è firmata dai co-creatori Rachel Kondo e Justin Marks. Come ci suggerisce il titolo stesso della serie, Shogun ci introduce nel sistema feudale giapponese: lo shogun era il grado più alto del sistema, scelto tra i samurai proprio dall'imperatore.

Il trailer di Shogun è riuscito, da solo, a creare un grande hype attorno a questa serie dalle premesse assai accattivanti e destinata a immergere il pubblico in un avvincente gioco fatto di potere e intrighi.

Il racconto di Shogun ha inizio quando una nave europea viene rinvenuta, abbandonata, nei pressi di un villaggio di pescatori. Corre l'anno 1600 quando il capitano inglese John Blackthorne arriva sulla terraferma, portando con sé un carico di misteri e segreti. La sua vicenda si intreccerà con quella di Lord Yoshii Toranaga, duramente osteggiato dal Consiglio dei Reggenti.

Lo straordinario cast di Shogun, capitanato dal produttore Hiroyuki Sanada nei panni di Toranaga e Cosmo Jarvis in quelli di Blackthorne, metterà in scena una dura lotta per il potere, destinata a tenere con il fiato sospeso il pubblico. Ad arricchire il racconto, ci sarà la nobildonna Toda Mariko (interpretata da Anna Sawai): un personaggio sfaccettato, che si troverà costretto a coniugare fede cristiana e legame affettivo con Blackthorne.

La serie è in arrivo su Disney+ il 27 febbraio. Gli episodi saranno disponibili a cadenza settimanale.