Shogun debutta col 100% su Rotten Tomatoes: arriva un nuovo fenomeno tv?

Dopo aver ammirato lo sbalorditivo trailer finale di Shogun, torniamo a parlare dell'attesa serie tv in uscita su Disney+ grazie alla scadenza dell'embargo e all'uscita delle recensioni della critica internazionale.

La serie interpretata e prodotta da Hiroyuki Sanada, basata sull'omonimo romanzo del 1975 di James Clavell, ha infatti debuttato con il punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, con diversi paragoni che hanno scomodato l'epicità di Game of Thrones ed elogiato le interpretazioni del cast, la sceneggiatura adattata dal libro e le incredibili scenografie, che ricreano in modo impressionante, per il piccolo schermo, la bellezza del Giappone del 1600.

Ricordiamo che la serie racconta la storia di Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), che si ritrova costretto a combattere per la sua vita mentre i suoi rivali nel Consiglio dei Reggenti, alcuni dichiarati e altri che agiscono nell'ombra alle sue spalle, si stanno riunendo per eliminarlo: un impensabile e inatteso aiuto potrebbe arrivare da un pilota inglese, arrivato sulle sponde delle sue terre a bordo di una nave naufragata. Ad unire i due uomini ci penserà l'interprete di Toranaga, Toda Mariko, una nobildonna dall'oscuro passato.

Shogun, che include nel cast anche Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano e Takehiro Hira, sarà presentato in anteprima dal 27 febbraio su Disney+. Per altri contenuti guardate il trailer vietato ai minori di Shogun.